«Ставлю точку»: бывшая жена Комиссаренко прокомментировала скандальный развод

Как пишет KP.RU , экс-супруга известного комика заявила, что уже стерла из своей памяти опыт работы вебкам-моделью. По словам девушки, в этой сфере она пробыла всего несколько недель, после чего воспитала в себе «лучшие качества».

Напомним, что ранее в СМИ так и пестрели заголовки о скандальном разводе Славы Комиссаренко со своей женой, Юлией Шашковой. Дело в том, что внезапно всплыли неудобные подробности из прошлого девушки. Как оказалось, в период своего «юношеского инфантилизма» теперь уже бывшая супруга комика подрабатывала на сайтах для взрослых, показывая оголенные части тела.

Шашкова решила высказаться на эту тему, заявив, что в юности никто не предостерег ее от таких занятий, да и в целом не хватало полового воспитания. А потом захотелось «откровенничать перед камерой». Но сейчас, по словам девушки, все уже в прошлом. Она уже простила себе это и поставила точку всей истории.