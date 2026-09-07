Перевод за минуту до оплаты: в МВД раскрыли идеальную схему защиты банковского счета
ТАСС: МВД России рекомендует завести цифровую карту для покупок в интернете
Министерство внутренних дел России выпустило памятку по защите финансов граждан при совершении покупок в интернете. В ведомстве рекомендуют заводить отдельную цифровую карту, переводя на нее средства исключительно перед оплатой товара. Эксперты МВД также напомнили о рисках использования публичных сетей Wi-Fi, правилах проверки сайтов на фишинг и категорическом запрете на ввод PIN-кода на веб-страницах. Об этом информирует ТАСС.
Ключевые советы МВД по безопасным платежам в интернете
Основные правила защиты банковских счетов от кибермошенников:
- Использование цифровой карты: Для интернет-покупок рекомендуется завести виртуальную карту отдельно от основного счета. Пополнять ее стоит на точную сумму покупки непосредственно перед проведением транзакции.
- Лимиты и уведомления: На все карты советуют установить суточные лимиты на списание и обязательно подключить СМС/пуш-уведомления об операциях.
- Проверка сайтов и приложений: Перед оплатой необходимо проверять адресную строку браузера на отсутствие лишних символов и поддельных доменов (фишинга). Совершать покупки следует только через официальные приложения.
- Запрет на PIN-код: Сайты и платежные шлюзы никогда не запрашивают PIN-код карты. Требование ввести PIN-код — прямой признак мошеннического ресурса.
- Безопасность связи и чеки: Не рекомендуется расплачиваться через публичные бесплатные сети Wi-Fi (или использовать приватный режим). После перевода средств необходимо сохранять электронный чек до момента получения товара.