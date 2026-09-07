Перевод за минуту до оплаты: в МВД раскрыли идеальную схему защиты банковского счета

Министерство внутренних дел России выпустило памятку по защите финансов граждан при совершении покупок в интернете. В ведомстве рекомендуют заводить отдельную цифровую карту, переводя на нее средства исключительно перед оплатой товара. Эксперты МВД также напомнили о рисках использования публичных сетей Wi-Fi, правилах проверки сайтов на фишинг и категорическом запрете на ввод PIN-кода на веб-страницах. Об этом информирует ТАСС.