Теплая вода несет смерть: где обитает редчайший и самый опасный микроорганизм в мире

Ключевые факты о заболевании и эпидемиологической обстановке:

Локация и заражение: Инфицирование произошло на озере Кинерет за неделю до госпитализации. Патоген проникает в организм через носовые ходы при купании и быстро поражает головной мозг.

Статистика в Израиле: Это четвертый зарегистрированный случай инфицирования Naegleria fowleri в стране с 2022 года. Из трех прошлых пациентов двоим спасти жизнь не удалось.

Мировая статистика и смертность: По данным CDC, в мире зафиксировано около 400 случаев заражения. Летальность при инфицировании превышает 97% даже при своевременном оказании медицинской помощи.

Условия обитания: Амеба активно размножается в теплых пресноводных водоемах при температуре воды от 25 до 30 градусов Цельсия.