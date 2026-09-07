Теплая вода несет смерть: где обитает редчайший и самый опасный микроорганизм в мире
В Израиле ребенок попал в реанимацию после заражения поедающей мозг амебой
В Израиле девятилетний мальчик госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелейшем состоянии с подтвержденным первичным амебным менингоэнцефалитом. По данным Министерства здравоохранения Израиля, заражение амебой Naegleria fowleri произошло во время купания на пляже Курси у пресноводного озера Кинерет. Ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Минздрав страны выпустил экстренные предупреждения для отдыхающих, призывая избегать попадания воды в нос. Об этом информирует издание МК.
Детали заражения и статистика опасного патогена
Ключевые факты о заболевании и эпидемиологической обстановке:
- Локация и заражение: Инфицирование произошло на озере Кинерет за неделю до госпитализации. Патоген проникает в организм через носовые ходы при купании и быстро поражает головной мозг.
- Статистика в Израиле: Это четвертый зарегистрированный случай инфицирования Naegleria fowleri в стране с 2022 года. Из трех прошлых пациентов двоим спасти жизнь не удалось.
- Мировая статистика и смертность: По данным CDC, в мире зафиксировано около 400 случаев заражения. Летальность при инфицировании превышает 97% даже при своевременном оказании медицинской помощи.
- Условия обитания: Амеба активно размножается в теплых пресноводных водоемах при температуре воды от 25 до 30 градусов Цельсия.
- Рекомендации Минздрава: Отдыхающим на озере Кинерет строго рекомендуется ограничивать попадание воды в нос с помощью специальных зажимов или избегать погружения с головой.