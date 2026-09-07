Скупают крупы и масло: почему жители крупных городов Украины массово штурмуют магазины
Известия: жители Киева и Одессы массово скупают товары длительного хранения
В крупноформатных супермаркетах Киева, Одессы и других крупных городов Украины наблюдаются очереди, заполненные парковки и повышенный покупательский спрос. Граждане массово закупают товары первой необходимости, включая крупы, сахар, муку и растительное масло. Сообщения о перебоях в снабжении и опустевших полках на фоне введенных ранее лимитов на отпуск товаров стимулируют ажиотаж среди населения. Об этом информирует газета Известия.
Проблемы снабжения и реакция торговых сетей
Основные факторы ажиотажа и ситуация в ритейле:
- Проявления ажиотажа: На кассах торговых центров образовались очереди, покупатели формируют крупнооптовые запасы, а на прилегающих автостоянках фиксируется дефицит парковочных мест.
- Популярные категории товаров: В первую очередь с полок скупают бакалейные изделия длительного хранения — крупы, подсолнечное масло, сахар, муку и консервы.
- Меры ограничений: На фоне проблем с логистикой и регулярностью поставок отдельные украинские ритейлеры начали вводить лимитированный отпуск определенных позиций в одни руки.
- Причины паники: Информационный фон вокруг сбоев в поставках и фото пустеющих полок в социальных сетях стали катализатором массового закупа среди горожан.