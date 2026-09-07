Скупают крупы и масло: почему жители крупных городов Украины массово штурмуют магазины

В крупноформатных супермаркетах Киева, Одессы и других крупных городов Украины наблюдаются очереди, заполненные парковки и повышенный покупательский спрос. Граждане массово закупают товары первой необходимости, включая крупы, сахар, муку и растительное масло. Сообщения о перебоях в снабжении и опустевших полках на фоне введенных ранее лимитов на отпуск товаров стимулируют ажиотаж среди населения. Об этом информирует газета Известия.