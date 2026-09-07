«Спартак» хочет купить вингера сборной Мексики

Московский «Спартак» ведет переговоры с мексиканской «Гвадалахарой» по трансферу вингера Роберто Альварадо, утверждает Claro Sports.

По данным издания, красно-белые уже сделали предложение в районе €10 млн. Первоначальная сумма мексиканский клуб не устроила, они ждут, что «Спартак» улучшит свое предложение.

27-летний Альварадо провел 73 матча за сборную Мексики. На чемпионате мира футболист выходил в стартовом составе во всех пяти матчах команды и отметился тремя результативными передачами.

За «Гвадалахару» правый вингер выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне Альварадо в семи матчах забил четыре мяча и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в седьмом туре РПЛ.