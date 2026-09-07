Замысел и воля: в РПЦ объяснили, почему искусственное прерывание беременности считается грехом
Священник Листовой: искусственное прерывание беременности считается грехом
В интервью региональному изданию «Кулик» священник Василий Листовой изложил традиционную позицию Русской православной церкви, квалифицирующую искусственное прерывание беременности как грех. Представитель духовенства подчеркнул необходимость молитвы и покаяния для женщин, совершивших данный шаг, а также призвал тех, кто находится перед выбором, сохранить жизнь будущему ребенку.
Богословские аргументы и пастырские рекомендации
Ключевые аспекты заявления священнослужителя:
- Догматическая позиция: Церковь рассматривает зарождение человеческой жизни как проявление Божественного промысла, в связи с чем искусственное прерывание беременности считается недопустимым.
- Психологические и медицинские последствия: Священник отметил, что принятие решения об аборте часто приводит к долговременным переживаниям, а также несет риски для репродуктивного здоровья женщин.
- Пастырский совет: Женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации перед выбором, рекомендуется сохранять беременность. Для тех, кто уже совершил процедуру, предложены регулярная молитва, посещение храма и личные беседы со священством.