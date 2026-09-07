Тренды богачей из США: зачем инвесторам «ключи» от побережья острова из фильма «Челюсти»

Американский рынок элитной недвижимости переживает трансформацию — состоятельные покупатели все чаще приобретают альтернативные активы и нетрадиционные формы собственности. В их числе — так называемые «пляжные ключи» на элитном курорте Мартас-Винъярд, гарантирующие доступ к закрытым прибрежным зонам без права строительства, исторические поместья и жилье в университетских городках. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на исследование The Wall Street Journal.