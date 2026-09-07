Тренды богачей из США: зачем инвесторам «ключи» от побережья острова из фильма «Челюсти»
WSJ: богачи скупают «пляжные ключи» за $650 тысяч без права на стройку
Американский рынок элитной недвижимости переживает трансформацию — состоятельные покупатели все чаще приобретают альтернативные активы и нетрадиционные формы собственности. В их числе — так называемые «пляжные ключи» на элитном курорте Мартас-Винъярд, гарантирующие доступ к закрытым прибрежным зонам без права строительства, исторические поместья и жилье в университетских городках. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на исследование The Wall Street Journal.
Новый формат элитной недвижимости и тренды рынка США
Ключевые детали и особенности необычных инвестиционных объектов:
- «Пляжные ключи» на Мартас-Винъярд: Права на эксклюзивный доступ к частным пляжам (Куансу, Хэнкок) подорожали с $200 тыс. в 2003 году до $475–650 тыс. Покупатели приобретают землю без возможности застройки ради статуса и доступа к морю.
- Исторические поместья: Сохраняется высокий спрос на объекты с исторической ценностью. В качестве примера приводятся сделки звезд спорта, включая покупку поместья за $5,35 млн в штате Огайо.
- Недвижимость у вузов: Зафиксирован ажиотажный спрос на дома и апартаменты возле ведущих университетов США, которые богатые семьи скупают для проживания детей-студентов.
- Контекст для РФ: В 2026 году российским инвесторам с ограниченным бюджетом эксперты рекомендуют рассматривать апартаменты, которые продаются на 10–20% дешевле стандартных квартир.