Более 400 спасенных жизней: Минздрав озвучил главные причины вылетов крылатой скорой

За первые восемь месяцев 2026 года специалисты Территориального центра медицины катастроф Омской области совершили 241 вылет санитарной авиации, транспортировав из районов в специализированные клиники 403 человека. В Минздраве региона назвали основные причины экстренной эвакуации: большинство вызовов было связано с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами детей в ДТП и транспортировкой недоношенных младенцев. Об этом сообщает информационное агентство СуперОмск.