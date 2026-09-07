Более 400 спасенных жизней: Минздрав озвучил главные причины вылетов крылатой скорой
СуперОмск: Минздрав Омской области подвел итоги работы санавиации за 8 месяцев
За первые восемь месяцев 2026 года специалисты Территориального центра медицины катастроф Омской области совершили 241 вылет санитарной авиации, транспортировав из районов в специализированные клиники 403 человека. В Минздраве региона назвали основные причины экстренной эвакуации: большинство вызовов было связано с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами детей в ДТП и транспортировкой недоношенных младенцев. Об этом сообщает информационное агентство СуперОмск.
Статистика и ключевые диагнозы эвакуированных пациентов
Главные цифры и категории больных, доставленных вертолетами санавиации в 2026 году:
- Сосудистые катастрофы: Самую многочисленную группу составили пациенты с острыми сердечно-сосудистыми патологиями — 74 человека с острым коронарным синдромом и 65 человек с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом) доставлены в сосудистые центры Омска и Тары.
- Эвакуация детей: Спасательные вертолеты эвакуировали 98 несовершеннолетних, при этом всплеск вызовов пришелся на май–август (78 детей). Основным поводом для вылета стали травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Неонатальная помощь: В профильные медучреждения эвакуировано 14 недоношенных новорожденных. Транспортировка младенцев проходила в кувезах под контролем неонатологов регионального перинатального центра.
- Итоговые показатели: Всего за 8 месяцев совершен 241 рейс для спасения 403 жителей отдаленных районов области.