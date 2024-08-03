Стекольный завод в Сергиевом Посаде планирует нарастить производственные мощности

Подчеркнем, что на сегодняшний день этот завод является крупнейшим предприятием отрасли в нашем регионе, который производит один миллион бутылок и банок за сутки. А за все годы существования завода было изготовлено более восьми миллиардов изделий.

Отмечается, что в связи с тем, что производство будет развиваться, требуется холодный ремонт ванной печи № 1, который уже запланирован на этот год, а также запуск ванной печи № 3.

На встрече обсуждалась помощь, которую может оказать администрация округа стекольному заводу. Дмитрий Акулов поручил профильному заместителю решить вопрос с недочетами в кадастровых документах на земельный участок, а также рассказал о мерах поддержки, предоставляемых в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Новая экономика Подмосковья».