Стенд Подмосковья признали одним из самых ярких на форуме «Таврида.АРТ»
Фото: [Сергей Хакимов]
В Крыму завершился самый масштабный и креативный молодежный форум в стране «Таврида. АРТ». Подмосковный стенд признан лучшим на форуме и получил звание самого «Молодежного». Об этом рассказали в пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Мы проводили интересные мастер-классы, организовывали йогу, увлекательные викторины, любой желающий мог выступить у нас в рамках открытого микрофона. Чтобы гостям было комфортно, мы раздавали всем бесплатно освежающие коктейли, мороженое, угощали сладостями», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
Она также подчеркнула, что признание нашего стенда лучшим является достойной оценкой работы подмосковной молодежи.
«Мы рады, что смогли достойно показать себя на таком крупном федеральном мероприятии», — резюмировала Швелидзе.