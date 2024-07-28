Стенд Подмосковья признали одним из самых ярких на форуме «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился самый масштабный и креативный молодежный форум в стране «Таврида. АРТ». Подмосковный стенд признан лучшим на форуме и получил звание самого «Молодежного». Об этом рассказали в пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.