Стенд Подмосковья уже принимает первых посетителей Международной выставки-форума «Россия»

Подмосковный стенд уже полностью готов, а его первыми «звездными» гостями стали фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова.

«Сегодня мы с удовольствием рано утром приехали на выставку и первый стенд, который посмотрели - стенд Московской области», - рассказал Илья Авербух.

Он также напомнил о проекте «Зима в Подмосковье», в рамках которого в разных городах проходят ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания. Фигурист отметил, что зрители могут вдохновиться спектаклями, и потом тоже кататься на тех же катках.

Отмечается, что для посетителей регионального стенда есть отличная возможность проверить себя на знания о Подмосковье. Пара также поучаствовала в данной викторине.