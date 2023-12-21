Stern: только 17 процентов молодых немцев готовы встать на защиту своей страны

Институт исследований рынка и общественного мнения Forsa по заказу немецкой газеты Stern выяснил, что лишь 17% молодых немцев готово с оружием в руках встать на защиту Германии.

При этом 61% респондентов категорически заявили, что не возьмут оружие в руки ни при каких условиях.

Гораздо выше процент готовых сражаться за «фатерлянд» среди немцев более старшего поколения – мужчин 45-59 лет.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна должна быть готова к войне. Однако его призыву согласны последовать немногие, констатирует издание.