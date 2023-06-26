Стихийные парковки электросамокатов начнут контролировать в Подмосковье с помощью «Добродела»

Жители Подмосковья теперь смогут сообщить о стихийной парковке электросамокатов в регионе на портале «Добродел», сообщили в областном Мингосуправления.

Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что подобные обновления появляются на портале для того, чтобы повысить удобство граждан. Отправить сообщения смогут авторизованные на портале пользователи, сделать это можно в разделе «Сообщить о проблеме». После этого нужно выбрать категорию «Общественный транспорт» и тему «Электросамокаты».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала апреля совершено уже около двух миллионов поездок на электросамокатах.