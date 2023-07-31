Стилист Кузиков рассказал о 5 секретах хороших покупок на распродажах

Однако, чтобы сделать грамотные покупки, важно придерживаться нескольких полезных советов. Ими поделился Александр Кузиков, главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live.

Перед началом распродажи рекомендуется провести ревизию своего гардероба и составить список недостающих вещей. Это поможет сосредоточиться на необходимых покупках. А выделение конкретной суммы на обновки и соблюдение этой рамки предотвратит чрезмерные траты.

Когда дело доходит до выбора конкретных товаров, важно обратить внимание на качество. Стоит внимательно осмотреть швы, фурнитуру и состояние ткани. Также не нужно забывать о примерке перед покупкой. Она позволит убедиться, что вещь хорошо подходит по размеру. Отличным решением будет выбор в пользу более классических фасонов и базовых цветов.