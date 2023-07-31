Стилист Кузиков рассказал о 5 секретах хороших покупок на распродажах
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Как пишет портал «Дни.ру», распродажи предоставляют отличную возможность обновить гардероб без ущерба для кошелька.
Однако, чтобы сделать грамотные покупки, важно придерживаться нескольких полезных советов. Ими поделился Александр Кузиков, главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live.
Перед началом распродажи рекомендуется провести ревизию своего гардероба и составить список недостающих вещей. Это поможет сосредоточиться на необходимых покупках. А выделение конкретной суммы на обновки и соблюдение этой рамки предотвратит чрезмерные траты.
Когда дело доходит до выбора конкретных товаров, важно обратить внимание на качество. Стоит внимательно осмотреть швы, фурнитуру и состояние ткани. Также не нужно забывать о примерке перед покупкой. Она позволит убедиться, что вещь хорошо подходит по размеру. Отличным решением будет выбор в пользу более классических фасонов и базовых цветов.