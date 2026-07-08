Дисконт сокращается: что ждет рынок вторичных квартир в 2027 году

По ее данным, в июле прошлого года средний дисконт на вторичные квартиры достигал рекордных 6,5%, затем показатель менялся волнообразно, но в целом пошел на спад: в январе он составлял 6,1%, а к маю снизился до 5,2%. Эксперт прогнозирует, что в 2027 году средний уровень скидок стабилизируется на отметке 4,5–5%.

При этом ситуация может измениться, если Центробанк ужесточит денежно‑кредитную политику и повысит ключевую ставку — тогда скидки вновь могут вырасти до 6–6,5%. На размер дисконта влияет не только общий спрос, но и личные обстоятельства продавцов: на уступки чаще идут те, кому нужно срочно реализовать жилье — например, из‑за переезда, раздела имущества или покупки другой квартиры.

Бочарникова также отметила, что ожидание снижения ипотечных ставок способно уменьшить готовность собственников торговаться: если владельцы рассчитывают на оживление спроса в ближайшие месяцы, они менее склонны давать дисконт. Эксперт предостерегла покупателей, которые откладывают сделку в надежде на более существенные скидки: есть риск упустить подходящий вариант и в итоге приобрести жилье дороже. Кроме того, со временем вторичный рынок может активнее подтягиваться к уровню цен на новостройки.