Когда подавать заявление на отпуск: рекомендации эксперта

Если отпуск уже включен в утвержденный график, отдельное заявление, как правило, не нужно: работодатель обязан уведомить сотрудника под подпись не менее чем за две недели до начала отдыха — эта подпись и служит подтверждением согласия работника.

Когда отпуск берут вне графика — например, переносят даты или уходят раньше запланированного, — заявление обязательно. Его лучше подавать минимум за 3–4 дня до начала отпуска: так у работодателя будет время оформить документы и выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня до отдыха. При более поздней подаче есть риск нарушить сроки выплат — а это грозит ответственностью для компании.

При этом закон не устанавливает максимальный срок подачи заявления: на практике его можно оформить и за неделю, и за месяц — если во внутренних документах фирмы не прописан более строгий порядок. Работодатель вправе сам определить рекомендуемые сроки. Кроме того, в отдельных компаниях могут действовать особые правила документооборота. Поэтому перед подачей заявления стоит уточнить порядок в кадровой службе или у руководителя — это поможет избежать недоразумений.