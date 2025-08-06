Стилист Лисовец оценил нововведенную школьную форму

Представленный Минпросвещения России обновленный стандарт школьной формы столкнулся с волной критики от экспертов индустрии моды. Известный модельер Владислав Лисовец в интервью Life.ru жестко раскритиковал дизайн, назвав его визуально устаревшим и не соответствующим современным трендам.

По словам Лисовца, форма напоминает «костюмы из 50-х» с неактуальным кроем: мужские варианты выглядят как депутатские, женские силуэты — будто из бабушкиного шифоньера.

Эксперт подчеркнул, что идея единой формы полезна для дисциплины и равенства, но ее исполнение требует срочной переработки — от цветовой гаммы до конструктивных решений.

По его мнению, это неадаптированная к XXI веку база. Успешный стандарт должен балансировать между традициями и актуальностью: использовать современные ткани, эргономичные крой и сдержанную палитру, избегая как излишней строгости, так и ультрамодных экспериментов. Пока же проект выглядит упущенной возможностью превратить форму в инструмент стиля, а не ностальгии.

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