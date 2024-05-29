Стилист Лисовец перечислил ключевые модные тренды на этот летний сезон

По словам стилиста Влада Лисовца, наиболее модными элементами гардероба этим летом станут открытые и полупрозрачные футболки, короткие шорты и мини-юбки, при этом, составляя наряд, модницам важно будет соблюсти баланс и не одеться слишком вульгарно. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в моде также останутся пиджаки, которые можно сочетать с любым низом, блестящие ткани, подходящие для вечерних нарядов.

По мнению эксперта, главным трендом станет наличие большой части голого тела: короткие юбки и шорты, прозрачные и полупрозрачные ткани, тем не менее носить это следует таким образом, чтобы не превращаться в вульгарную женщину.

Он отметил, что в создании стильного образа помогут аксессуары, не вписывающиеся в общее настроение наряда по цвету и стилистике, вроде экстравагантных спортивных очков. Кроме того, станет наблюдаться отход от спортивной обуви в пользу более элегантной.