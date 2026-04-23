Стипендию — как прожиточный минимум: депутаты хотят поднять выплаты студентам в 10 раз

Парламентарии от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой базовый размер академической стипендии для студентов должен составлять не менее 100% от официального прожиточного минимума.

Что касается социальной стипендии, здесь планку предлагают установить еще выше — от 120% той же величины, с обязательной ежегодной индексацией этих выплат.

Напомним: с 1 сентября 2025 года минимальная студенческая стипендия в России зафиксирована на уровне 2 224 рублей, а социальная — 3 340 рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов законопроекта, реальный размер стипендии должен быть никак не ниже прожиточного минимума. Это означает, что выплаты учащимся необходимо увеличить как минимум в десять раз по сравнению с текущими значениями.

По замыслу депутатов, достойные государственные дотации позволят студентам меньше отвлекаться на подработки и полностью сосредоточиться на учебе. В конечном счете это должно положительно сказаться на качестве подготовки специалистов и укрепить кадровый потенциал российской экономики.

