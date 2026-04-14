«Стирка с последствиями». Россиянам грозит штраф за сушку белья за балконом

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил РИА Новости , что владельцам квартир грозит штраф до 1,5 тыс. рублей за установку сушильных устройств на фасаде многоквартирного дома. Если конструкция размещена за пределами балконного ограждения без согласия остальных жильцов, ее демонтируют.

По словам Машарова, такие действия считаются нарушением правил пользования жилым помещением (статья 7.21 КоАП РФ). Штраф для граждан составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Фасад дома — это общее имущество собственников. Любая установка конструкций на нем требует одобрения на общем собрании. Прямого федерального запрета на сушку белья на балконе нет, но местные правила благоустройства могут его вводить — особенно в центре городов и в исторических зданиях, чтобы не портить внешний вид.

Кроме того, сушка белья может нарушать права соседей: например, вода с плохо отжатых вещей заливает нижние балконы, что ведет к порче имущества и появлению плесени на стенах.

