Сто баллов на ЕГЭ получили пять щелковских выпускников
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
В городском округе Щелково пять выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по тем предметам, результаты которых уже известны.
Щелковские выпускники узнали результаты экзаменов по литературе и химии.
«Встречаем бурными овациями первых щелковских 100-балльников по ЕГЭ. Эти ребята доказали всем, что знают предметы на 100%», — отметили в Администрации городского округа Щелково.
Достойные результаты на экзамене по литературе продемонстрировали выпускница школы № 4 им. П.И. Климука Юлия Ермолаева, выпускницы школы № 16 Виктория Ружинская и Элеонора Гармашева, выпускница школы № 12 им. В.П. Чкалова Ольга Волконская.
Выпускница 11 класса «Щелковской гимназии № 6» София Ходус получила сто баллов на ЕГЭ по химии.
Администрация городского округа следит за успехами юных горожан, ведь они — будущее Щелкова и России. Слова благодарности выражают самим выпускникам, которые усвоили школьную программу. Преподавателям, которые помогали ребятам в изучении материала. А также родителям, которые мотивировали.
«Поздравляем ребят с такой высокой оценкой. Желаем успешного поступления и новых высот! А также выражаем благодарность учителям за подготовку и наставничество выпускников», — отметили в Администрации.
Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье завершается 11 июня.