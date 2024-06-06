Сто баллов на ЕГЭ получили пять щелковских выпускников

В городском округе Щелково пять выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по тем предметам, результаты которых уже известны.

Щелковские выпускники узнали результаты экзаменов по литературе и химии.

«Встречаем бурными овациями первых щелковских 100-балльников по ЕГЭ. Эти ребята доказали всем, что знают предметы на 100%», — отметили в Администрации городского округа Щелково.

Достойные результаты на экзамене по литературе продемонстрировали выпускница школы № 4 им. П.И. Климука Юлия Ермолаева, выпускницы школы № 16 Виктория Ружинская и Элеонора Гармашева, выпускница школы № 12 им. В.П. Чкалова Ольга Волконская.

Выпускница 11 класса «Щелковской гимназии № 6» София Ходус получила сто баллов на ЕГЭ по химии.

Администрация городского округа следит за успехами юных горожан, ведь они — будущее Щелкова и России. Слова благодарности выражают самим выпускникам, которые усвоили школьную программу. Преподавателям, которые помогали ребятам в изучении материала. А также родителям, которые мотивировали.

«Поздравляем ребят с такой высокой оценкой. Желаем успешного поступления и новых высот! А также выражаем благодарность учителям за подготовку и наставничество выпускников», — отметили в Администрации.

Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье завершается 11 июня.