«Сто ударов тростью за любовь». В Индонезии выпороли влюбленную пару за секс вне брака

В Индонезии состоялось публичное наказание мужчины и женщины, вступивших в интимные отношения без официальной регистрации брака. Их подвергли порке палками на глазах у зрителей. Об этом сообщает издание Straits Times .

Как пояснил представитель прокуратуры Раджеш Кана, эта мера стала возмездием за нарушение норм шариата, которые имеют силу в провинции Ачех. Данный регион является единственным в Индонезии, где действует исламское уголовное законодательство.

Приговор привели в исполнение 7 апреля в городском парке Ачеха. Каждому из провинившихся нанесли по сто ударов ротанговой тростью. Всего в тот день экзекуции подверглись шесть человек. Остальным нарушителям назначили от восьми до 29 ударов — за преступления вроде физического контакта с лицом противоположного пола или употребления алкоголя. Одна из женщин, которую приговорили к 27 ударам, потеряла сознание, и ей потребовалась медицинская помощь.

