Сто восемьдесят тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья с начала лета

Сто восемьдесят тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях региона с начала летнего сезона. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Также четыре с половиной тысячи ребят из семей с низким доходом получили бесплатные путевки на отдых в лагерях на море.

Особое внимание в области уделяют поддержке семей бойцов СВО. В этом году в региональном лагере «Литвиново» отдохнули три тысячи детей военнослужащих.

В этом сезоне в муниципалитетах области функционировало 985 лагерей, открытых при образовательных, культурных и спортивных учреждениях, а также сто пять загородных лагерей. Во многих из них оздоровительная кампания завершается на текущей неделе.