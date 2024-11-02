Стоимость особняка Лерчек в Подмосковье упала на миллиард рублей

Стоимость особняка блогера Лерчек, расположенного в элитном поселке «Агаларов эстейт» в подмосковной Истре, снизилась на миллиард рублей — до 879 990 000 рублей. Об этом сообщил Mash.

Среди причин — недостроенность особняка, отсутствие спроса и проблемы с оформлением, потому что поместье принадлежит обоим Чекалиным.

«В конце мая 2024 года супруги поделили поместье пополам, хотя изначально владелицей была Лерчек. 10 июля суд расторг брак Чекалиных после 12 лет совместной жизни. Покупателям придется все сто раз перепроверять и договариваться сразу с двумя владельцами», — говорится в сообщении.

Дом выполнен в футуристической стилистике хай-тек, его площадь превышает 2,1 тысячи квадратных метров.

Ранее Mash писал, что Лерчек и ее бывший муж оказались под подозрением в попытке сбежать из-под домашнего ареста, так как сработали их электронные браслеты. Служба судебных приставов получила несколько сигналов тревоги.