Mash: блогера Лерчек и ее бывшего мужа заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста

Блогер Лерчек и ее бывший муж оказались под подозрением в попытке сбежать из-под домашнего ареста, так как сработали их электронные браслеты. Служба судебных приставов получила несколько сигналов тревоги, сообщил Mash.

По информации, датчик на Валерии сработал более двух раз, издавая звук, когда пытались снять браслет.

Специалисты прибыли к ее дому в Истре, где блогерша была на месте, и проверили устройство, после чего для уверенности его заменили. Что касается браслета Артема, который находится в другом доме, связь с ним постоянно теряется.

Это может быть связано как с тем, что Чекалин удаляется слишком далеко от особняка, так и с возможными радиопомехами. Опергруппа также приезжала к нему: мужчина находился дома.

Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября, при этом в разных местах. Им категорически запрещено использовать интернет, телефоны и контактировать со свидетелями по делу.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек расплакалась в суде после объявления о домашнем аресте.