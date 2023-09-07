Стоящий как две квартиры в Москве красный Ferrari Portofino влетел в дерево в центре столицы

По словам очевидцев, в машине в момент аварии находились парень и девушка. Как передает Baza, водитель не справился с управлением, после чего спорткар выскочил на обочину.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. По предварительной информации, сильных травм водитель и пассажир не получили.

К слову, стоимость Ferrari Portofino, согласно интернет-ресурсам по продаже автотранспорта, может достигать порядка 50 млн рублей, что равноценно нескольким довольно неплохим квартирам в Москве.