Столкновение с бензовозом унесло жизни троих человек, включая ребенка

В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Калмыкии погибли три человека, включая несовершеннолетнего. Еще два человека госпитализированы с травмами, как сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

В Калмыкии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и бензовоза. Авария случилась на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики. По предварительным данным, столкновение привело к гибели трех человек, находившихся в Toyota Land Cruiser Prado, включая несовершеннолетнего пассажира.

Еще два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства и причины дорожного инцидента.

