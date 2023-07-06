Столтенберг поможет Турции и Швеции обсудить членство последней в НАТО

Йенс Столтенберг сообщил, что 10 июля организует встречу президента Эрдогана и премьера Кристенссона, во время которой будет обсуждаться членство Швеции в НАТО. Этот диалог станет новым шагом в процессе включения новой страны в альянс. Политик выразил надежду, что вопрос будет окончательно решен на грядущем саммите.

Генсек НАТО сообщил, что определенный прогресс в этом вопросе был достигнут на встрече глав государств в Брюсселе, но у Турции все еще остались определенные требования к Швеции.