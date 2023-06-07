Столтенберг: Украину не примут в НАТО, если она проиграет России

Во время выступления на форуме в Брюсселе Йенс Столтенберг сообщил, что думать о принятии Украины в НАТО будет бессмысленно, если победу в конфликте двух стран одержит Россия. По мнению секретаря, в случае победы Путина Украина перестанет являться самостоятельным государством, в таком случае и ее участие в альянсе станет невозможным.

На данный момент Столтенберг считает необходимым единогласно поддерживать Киев и демонстрировать единство европейских стран.