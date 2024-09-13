Стоматолог Кузьменкова рассказала о признаках серьезных проблем с зубами

Стоматолог и кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова в беседе с сайтом aif.ru рассказала про пять признаков «возрастной» улыбки, а также лечение и уход, который поможет вернуть ей приятный вид.

К признакам, которые указывают на возрастные изменения можно отнести пародонтит, потерю и укорочение зубов, неправильный прикус, изменение высоты зубного ряда, а также приобретение другого цвета эмали.

По словам врача, изменение цвета эмали происходит с возрастом из-за накопления в тканях различных красителей от пищи и напитков. Также влияют на это пагубные привычки, такие как алкоголь и сигареты. Микротрещины и камень тоже ухудшают вид зубного ряда. Кузьменкова отметила, что проблема эта не только эстетическая. Дело в том, что налет и остальные изменения мешают поступать минералам, необходимым для здоровья зубов. Решением могут стать отбеливание и виниры естественного вида.

Пародонтит приводит к расшатыванию зубов и оголению их корней. Это также выдает нездоровые и возрастные зубы. Здесь поможет регулярный хороший уход, своевременное посещение стоматолога и укрепление десен. Эти изменения не остановить, но именно грамотный уход и специалисты могут существенно замедлить этот процесс.

Также врач советует сразу заняться протезированием, как только теряется зуб по тем или иным причинам. Часто люди сами просят удалить зуб, считая, что это проще, чем лечить. Однако часто потом они не вставляют замену, что приводит к деформации прикуса.

Укорочение зубов — одно из естественных и необратимых последствий. Зубы и прикус меняют анатомическую форму. Часто это старит лицо, делает улыбку менее привлекательной. В этом случае тоже помогут виниры, а также хороший уход и посещение стоматолога. Восстановить эмаль можно, придав ей первоначальную форму.

Ранее сообщалось, что врач Гришина назвала опасность самостоятельного лечения воспаления десен.