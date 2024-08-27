Врач Гришина назвала опасность самостоятельного лечения воспаления десен

Гигиенист Инна Гришина рассказала сайту aif.ru о болезнях, которые провоцируют воспаление десен. Она также напомнила, почему лечить такое в домашних условиях крайне опасно.

По словам специалиста, травма десен едой или щеткой может привести к покраснению десны и продолжительным болям. Такие повреждения легко лечатся дома и не представляют угрозы, особенно, если включить в процесс настои из ромашки или календулы. Это снимет боль быстрее и успокоит нежные ткани.

Однако если травматизации не было, а десна воспалилась — это тревожный звоночек. Гришина призвала сразу идти к стоматологу, так как это говорит о болезнях. Самолечение может привести к пародонтозу и осложнениям.

Самыми распространенными причинами покраснений и болей считаются бактериальный налет, прорезывание зубов и цинга, известная как нехватка витамина C. Такие проблемы решаются у стоматолога. В некоторых случаях достаточно антисептиков и обезболивающих, но средство лучше выбирать с участием специалиста.

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