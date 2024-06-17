Стоматологи из Луховиц побывали в зоне СВО для того, чтобы оказать помощь бойцам

Луховицкие стоматологи на несколько дней своих личных отпусков отправились в зону специальной военной операции. Они приехали в прифронтовой госпиталь одной из воинских частей, чтобы лечить зубы бойцам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Луховицы.