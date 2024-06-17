Стоматологи из Луховиц побывали в зоне СВО для того, чтобы оказать помощь бойцам
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Луховицы]
Луховицкие стоматологи на несколько дней своих личных отпусков отправились в зону специальной военной операции. Они приехали в прифронтовой госпиталь одной из воинских частей, чтобы лечить зубы бойцам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Луховицы.
«Задача нашей «группы тактической стоматологии» — санация ротовой полости, чтобы предотвратить осложнения, ведь воины месяцами живут в суровых полевых условиях», — подчеркнул один из стоматологов Тимофей Тимошкин.
По его словам, для поездки потребовалась подготовка. При помощи и поддержке коллег медики приобрели расходные материалы, инструменты и стоматологическое кресло, которое установили в полевом госпитале.
«Не один десяток бойцов получили от наших стоматологов терапевтическую и хирургическую помощь. Также в прифронтовой полосе луховичане помогали медикам в приемке раненых, делали перевязки. Свободных минут у них не было», — пояснили в Луховицкой окружной больнице.