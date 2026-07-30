Стоп-сигнал для угля: массовую остановку шахт объявили в российском регионе

Ростехнадзор приостановил работу на четырех угольных шахтах Кузбасса за одну неделю, пишет VSE42.Ru . Причины — от загазирования выработок до травмирования рабочего. Инспекторы заявляют, что благодаря этим мерам удалось предотвратить потенциальные аварии, которые могли унести жизни почти 20 человек.

Сибирское управление Ростехнадзора подвело итоги инспекционных рейдов в угольном регионе. С 23 по 29 июля составлено четыре протокола о временном запрете деятельности — показатель снизился вдвое по сравнению с прошлой неделей. В ведомстве подчеркивают, что каждый такой запрет — это спасенные жизни. По оценкам инспекторов, остановка опасных участков уберегла от гибели около 20 горняков, которые могли стать жертвами внезапных аварий.

Самые серьезные нарушения обнаружены на ПАО «Распадская». Работы остановлены сразу на трех участках из-за опасного уровня газа в горных выработках. Простой продлится 90 суток — это серьезный удар по производственным планам предприятия.

На шахте имени Рубана инспекторы запретили использовать ленточные конвейеры. Срок ограничения — трое суток. Аналогичный 90-дневный запрет коснулся шахты «Байкаимская», где под запрет попала эксплуатация локомотивов.

Наиболее резонансный случай зафиксирован на «Осинниковской». Там приостановили работу монорельсового пути и конвейера после того, как на производстве пострадал один из рабочих. Материалы этой проверки уже переданы в суд для принятия дальнейших решений.

Ростехнадзор продолжает плановый контроль за соблюдением безопасности на угольных предприятиях региона. В условиях частых аварий в отрасли каждое такое предписание становится не просто формальностью, а реальным инструментом сохранения жизней.