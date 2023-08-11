Сторож горящего склада в Одинцове переломал себе ребра, спасая жизнь

Как передает Baza, работнику склада в подмосковном Одинцове пришлось спасаться от огня и прыгать со второго этажа здания.

Как приводится в публикации, площадь возгорания составила более 2800 квадратных метров. В ходе пожала от огня обрушились кровля и перекрытия горящих помещений.

«Во время пожара на складе в Одинцово пострадал местный сторож, которому пришлось прыгать со второго этажа. Мужчина сломал ребра, его госпитализировали», - сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать пламя полыхающего пожара на складе в подмосковном Одинцове.