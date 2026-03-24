Страх и паника после отпуска: новая тактика аферистов уничтожает сбережения за 5 минут

По словам парламентария, схема срабатывает спустя некоторое время после возвращения туриста домой. Жертве начинают поступать звонки или сообщения с различных номеров. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных структур, заявляют, что во время отдыха у человека якобы были контакты с организациями, признанными в России нежелательными или запрещенными.

Далее в ход идет психологическое давление: гражданина запугивают скорыми проверками, блокировкой счетов и другими серьезными последствиями. Как только жертва оказывается в состоянии стресса, мошенники предлагают «решить вопрос» — для этого необходимо перевести средства на некий безопасный счет или передать конфиденциальные финансовые данные.

Сенатор пояснил, что тактика аферистов строится на классическом сценарии: сначала посеять панику, а затем дать мгновенный, но ложный способ ее устранения. По сути, это адаптированная версия известного развода от «службы безопасности банка», но сфокусированная на узкой аудитории путешественников.

Артем Шейкин подчеркнул, что настоящие государственные органы никогда не решают юридически значимые вопросы через мессенджеры или случайные звонки, и тем более не требуют переводить деньги на сторонние счета. Все официальные процедуры проходят строго в установленном законом порядке.

При столкновении с подобными провокациями он рекомендовал немедленно прекращать диалог и блокировать номера, ни в коем случае не выполняя инструкции звонящих.