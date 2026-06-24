Нашествие кроликов-зомби: в США заметили пушистых зверей с щупальцами и рогами на голове

Жители нескольких американских штатов начали замечать диких кроликов с черными наростами, похожими на рога или щупальца. Необычных животных сфотографировали в Висконсине, Миннесоте и Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Причиной пугающей внешности стал вирус папилломы кролика, также известный как вирус Шоупа. Он вызывает на коже заметные бугорки, которые постепенно превращаются в бородавчатые опухоли и твердые кератиновые отростки.

Заразу переносят комары и клещи. Между самими кроликами вирус распространяется редко. Случаев заражения людей или домашних животных не зафиксировано, однако специалисты все равно советуют не трогать больных зверей и не пытаться лечить их самостоятельно.

Иногда наросты исчезают без вмешательства, но могут продолжать увеличиваться. Если опухоли появляются возле глаз, ушей или рта, животному становится трудно видеть, слышать и питаться. В тяжелых случаях кролик может погибнуть от голода. Некоторые образования также способны переродиться в опасный рак кожи.

Владельцам домашних кроликов рекомендуют защищать питомцев от кровососущих насекомых. Если заражение произошло, ветеринар может удалить опухоли до их перерождения.

Именно такие больные животные, вероятно, стали одним из источников легенд о джекалопе — мифическом кролике с оленьими рогами. Изображения похожих существ встречались в книгах еще в XVIII веке. Однако реальность оказалась куда прозаичнее.