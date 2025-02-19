Путин назвал цель встречи дипломатов России и США в Эр-Рияде

Состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры между Москвой и Вашингтоном были организованы ради восстановления российско-американских отношений и повышения доверия между двумя государствами. Как сообщил ТАСС, об этом президент России Владимир Путин сказал, когда давал ответы на вопросы журналистов при посещении завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге.

Лидер России также уточнил, что без повышения уровня доверия между РФ и США многие вопросы останутся неразрешенными, в том числе и кризис на Украине.

По словам президента, атмосфера на прошедших переговорах была очень доброжелательной, а со стороны Штатов находились люди с непредвзятым отношением, и избегавшие осуждений за дела прошлого. Путин также подчеркнул, что посредники в переговорах между государствами не нужны и исключил возможность возникновения в этом процессе украинской стороны.

Подводя итог, российский лидер высоко оценил результаты встречи в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что переговорщиков от России по Украине будет назначать Владимир Путин.