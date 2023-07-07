Страны Европы обеспокоены безопасностью на границе Финляндии с Россией

Политики из Америки и европейских стран прибыли в Финляндию, чтобы убедиться в безопасности границы с Россией. Чиновники должны оценить безопасность границы. При этом НАТО пока не планирует создавать на границе двух государств предназначенную для усиления безопасности инфраструктуру или размещать войска. Однако альянс хочет быть в курсе, как обстоят дела на границе.

Сообщается, что обстановка на границе сейчас мирная, поток пересекающих ее людей не очень большой. Тех, кто пытается незаконно перебраться через границу России с Финляндией в обе стороны, находит пограничный патруль.