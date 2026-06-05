Страшная авария в Удмуртии: среди погибших двое маленьких детей

Крупная дорожная авария произошла в Сарапульском районе Удмуртии. На трассе Костино — Камбарка столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли пять человек, включая двоих детей, пишет РИА Новости.

Столкновение произошло на региональной дороге

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась на территории Сарапульского района. На одном из участков дороги произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Среди погибших двое детей

Жертвами ДТП стали оба водителя автомобилей, а также трое пассажиров. Среди погибших — 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются специалистами.

Пятеро пострадавших находятся в больнице

Кроме погибших, травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров. Все они были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Среди пострадавших находится пятилетняя девочка. Информация о состоянии раненых уточняется.

Следователи выясняют причины трагедии

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения правил дорожного движения и техническое состояние автомобилей.