«Страшная находка в мусорном баке». В Стамбуле обнаружили тело женщины без головы

В Стамбуле расследуется шокирующее преступление. В районе Шишли в контейнере для мусора было найдено тело женщины без головы. Жуткую находку совершил местный житель, занимавшийся сбором макулатуры. По его словам, тело было завернуто в простыню.

На место оперативно прибыла полиция, территорию оцепили для проведения следственных действий. К делу подключились эксперты из управления по расследованию убийств. Для установления личности погибшей криминалисты использовали дактилоскопическую экспертизу. В результате удалось выяснить, что жертвой является 37-летняя Дурдона Хакимова, гражданка Узбекистана.

В настоящее время следствие активно работает, выясняя все обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления и личность преступника.

