Страшное ДТП в Ингушетии, при столкновении четырех автомобилей два человека погибли

В результате аварии, произошедшей в Ингушетии, четыре автомобиля столкнулись, что привело к трагическим последствиям. В результате инцидента погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Согласно информации, предоставленной ведомством, на 589-м километре трассы «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх транспортных средств: автомобилей Lada Granta, Lada Vesta, Mercedes и Toyota Camry.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли», — говорится в сообщении.

Пациенты, получившие травмы, были доставлены в отделение травматологии центральной районной больницы города Сунжа на машине скорой помощи.

В результате инцидента никто из детей не пострадал. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что проводится расследование для установления причин и обстоятельств произошедшего.