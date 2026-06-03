Экстренный случай: когда частные клиники обязаны лечить россиян бесплатно

Многие граждане не знают, что коммерческие медицинские центры не имеют права отказывать в безвозмездной помощи при жизнеугрожающих состояниях. Заместитель завкафедрой медицинского права МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Шилюк рассказала изданию ТАСС , в каких ситуациях частная клиника обязана принять пациента без денег, как проверить медорганизацию по базе ОМС и что делать, если вам оказали некачественные платные услуги.

Экстренная помощь: законные основания для бесплатного лечения

По закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», коммерческий статус клиники не освобождает ее от обязанности спасать людей. Если пациенту требуется экстренная медицинская помощь (при внезапных острых заболеваниях, состояниях или обострении хронических болезней, представляющих угрозу для жизни), она должна быть оказана:

безотлагательно;

в полном объеме;

абсолютно бесплатно, независимо от наличия полиса или денег.

План лечения по ОМС в коммерческих клиниках

Второй легальный способ получить помощь в частном центре и не платить за нее — это обращение в организации, которые добровольно вошли в государственную систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Многие крупные коммерческие сети оказывают высокотехнологичную помощь или ведут плановый прием по полисам.

Вы можете официально проверить, участвует ли конкретная клиника в этой программе, двумя путями:

Посмотреть актуальный реестр медицинских организаций на официальном сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Запросить эту информацию напрямую у администраторов или на сайте самой медицинской организации.

Что делать, если платная услуга оказана некачественно: инструкция по возврату средств

Если речь идет о плановом приеме, за который вы заплатили, но доктор допустил грубые ошибки или не помог, закон защищает права потребителя. Юрист Татьяна Шилюк рекомендует соблюдать четкий алгоритм для возврата денег: