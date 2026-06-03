«Локомотив» готовит трансферную бомбу: сложная многоходовка

Для осуществления этой сделки, по данным источника, железнодорожникам, находящимся в нелучшем финансовом положении, необходимо выполнить несколько условий.

Прежде всего, «Локомотив» ожидает завершения трансфера Алексея Батракова в ПСЖ. Клуб рассчитывает получить за 20-летнего таланта €25 млн. Вероятно, значительная часть от этой суммы пойдет на оплату задолженностей, но часть ее можно будет потратить и на усиление команды.

Далее «Локомотив» планирует обменять в «Спартак» нападающего Дмитрия Воробьева, с которым не может договориться о новом контракте. Взамен же железнодорожники хотят получить полузащитника Данила Пруцева, который в минувшем сезоне играл за «Локо» на правах аренды и хорошо себя проявил, плюс доплату. И уже затем, аккумулировав средства, идти в «Рубин» за Даку.

Ранее Игорь Шалимов дал важный совет Батракову в случае, если тот перейдет в ПСЖ.