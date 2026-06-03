После чемпионата мира «Зенит» может продать игроков сборной Бразилии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что после чемпионата клуб может рассмотреть продажу игроков сборной Бразилии.

На мундиаль в состав пентакампеонов защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике. Успешная игра на чемпионате мира может значительно повысить их трансферную привлекательность.

«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», — сказал Зырянов.

32-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7,5 млн. 25-летний Луис Энрике пришел в петербургский клуб зимой 2025-го, он оценивается в €24 млн. По действующим соглашениям Дугласу Сантосу остается провести в «Зените» еще год, Луису Энрике — два.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовит многоходовую трансферную комбинацию с целью заполучить форварда «Рубина» Мирлинда Даку.