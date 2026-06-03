Без анкеты не пустят: Генконсульство РФ предупредило об изменениях на границе Вьетнама с 1 июня

Генконсульство РФ в Хошимине предупредило об изменениях правил въезда на остров Фукуок. С 1 июня 2026 года все иностранные туристы обязаны заранее оформлять цифровую декларацию, пишет ТАСС.

Что изменилось в правилах въезда

Департамент миграционного контроля Вьетнама ввел обязательную предварительную электронную регистрацию для всех иностранцев, прибывающих на Фукуок. Это сделано для автоматизации контроля и сокращения очередей в аэропорту.

Инструкция по заполнению для туристов

Анкета заполняется на сайте миграционной службы (доступна на русском языке) не ранее чем за 72 часа до прилета. Туда вносятся данные паспорта, информация о визе, сроках и месте проживания. Сгенерированный после заполнения QR-код необходимо предъявить на паспортном контроле.

Кого касаются новые требования

Правило обязательно для всех иностранных граждан. Сюда входят россияне, прилетающие по безвизовому режиму на срок до 45 дней, и владельцы электронных виз (e-visa). Исключение сделано только для транзитных пассажиров, которые не пересекают границу Вьетнама.

Масштабирование цифровой системы

Ранее аналогичная регистрация действовала только в международном аэропорту Хошимина. В ближайшем будущем электронные декларации планируют внедрить и в аэропорту Камрань, куда прилетает основной поток туристов, следующих на курорты Нячанг и Муйне.

Статистика российского турпотока

По итогам 2025 года поток туристов из РФ во Вьетнам превысил 600 тысяч человек, вернувшись к допандемийным показателям. За первые четыре месяца 2026 года на вьетнамских курортах отдохнули более полумиллиона россиян. Сейчас прямые рейсы связывают 25 городов России с ключевыми курортами Вьетнама.