«Дрожат от страха перед штрафами»: как новый закон о гостевых домах перевернул жизнь курорта Кузбасса

Амбициозный эксперимент изменил жизнь главного курорта Кузбасса и заставил сотни владельцев жилья опасаться огромных штрафов. О первых результатах действия нового федерального закона на пресс-конференции в Кемерове рассказала министр туризма Кузбасса Елена Латышенко, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам министра, контрольная работа уже началась. Ведомство вместе с агрегаторами, как уточнила Латышенко, удаляет любую информацию, которая размещается незаконно. Сейчас гостевые дома, по информации главы министерства, могут предлагать свои услуги туристам только после попадания в специальный реестр. Те же, кто проигнорировал требования регистрации, как отметила Латышенко, лишаются права на работу.

В основе этой истории, как пишет издание, лежит новый федеральный закон о легализации гостевых домов. Срок его действия в регионе, по разъяснению властей, рассчитан до конца 2027 года. Сегодня, по словам министра, официальный реестр насчитывает только 126 позиций, причем львиная доля этих объектов приходится на Таштагольский район.

Латышенко также предупредила, что с января следующего года закон станет еще суровее. Он запретит владельцам даже просто публиковать информацию о своем жилье в интернете без специального государственного номера.

«Мы видим активную реакцию на такие действия и понимаем, что наш реестр легальных объектов постепенно растет, хотя впереди еще много дел по этому эксперименту», — подчеркнула Латышенко.

Ранее сообщалось, что сервис для организации путешествий проанализировал отзывы постояльцев и составил рейтинг городов с чистыми отелями.