Один день на солнце — не приговор: врач объяснила реальную опасность ультрафиолета

Главный областной специалист по дерматовенерологии и косметологии Ольга Янец в интервью VSE42.Ru развеяла распространенный страх, связанный с кратковременным пребыванием под солнцем.

По словам эксперта, разовое посещение пляжа без получения ожога не способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Опасность, как пояснила Янец, кроется в систематическом воздействии ультрафиолета.

По информации эксперта, регулярное облучение кожи с повторяющимися солнечными ожогами многократно повышает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Наиболее подвержена такому риску, подчеркнула дерматолог, детская кожа.

Кроме того, напомнила эксперт, игнорировать средства защиты не стоит даже при отсутствии яркого солнца.

«Поэтому очень важно использовать фотозащитные средства и избегать ожогов», – подчеркнула эксперт.

Учитывая негативное воздействие ультрафиолета на кожу, дерматолог посоветовала отдавать предпочтение купальникам закрытого кроя, сшитым из плотных материалов.

«Он уже сам по себе будет защищать кожу от проникновения ультрафиолета», – подчеркивает эксперт.

Для тех, кто носит бикини, эксперт дала отдельную рекомендацию: не ограничиваться только кремом от загара. Дополнительно, по словам врача, стоит использовать накидку, парео или специальную защитную пляжную одежду.

Ранее эксперт Вериченко объяснила, почему защита от солнца нужна даже в пасмурный день.