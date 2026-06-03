Новости СВО 3 июня 2026: сводка Минобороны РФ, сколько дронов сбито, последствия
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В ночь на 3 июня российские системы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных воздушных атак. По информации Минобороны России, в небе над 16 регионами страны были ликвидированы 354 беспилотных аппаратов самолетного типа. Основной удар пришелся на Ленинградскую область, также зафиксированы локальные повреждения гражданских объектов в Воронежской области, пишет ТАСС.
Официальная сводка Министерства обороны России
Согласно утреннему заявлению представителей оборонного ведомства, в течение всей ночи дежурные подразделения ПВО вели непрерывную боевую работу. Всего было уничтожено и перехвачено 354 украинских БПЛА.
Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве следующих субъектов РФ:
- В приграничных областях: Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской;
- В центральных и западных регионах: Калужской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тульской, Тверской и Новгородской областях, а также в Московском регионе;
- В южном направлении и на северо-западе: Ленинградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым;
- Дополнительно беспилотники были нейтрализованы над акваторией Азовского моря.
Отражение массированного удара в Ленинградской области
Ленинградская область стала одной из главных целей ночной атаки. Глава региона Александр Дрозденко в течение нескольких часов публиковал оперативные данные о действиях военных в своем официальном канале:
- Первое сообщение поступило в 05:49 — к этому моменту зенитчики успели ликвидировать 30 дронов.
- К 07:00 интенсивность налета не снизилась, а общее число сбитых воздушных целей в регионе достигло 50 единиц.
- По информации губернатора, подразделения ПВО на территории области продолжают находиться в режиме повышенной боевой готовности.
Предварительные итоги налета в Воронежской области
Над территорией Воронежской области дежурными расчетами было отслежено и ликвидировано семь вражеских беспилотников самолетного типа. Как сообщил руководитель региона Александр Гусев, налет затронул четыре муниципальных района.
Среди местных жителей раненых и пострадавших нет. Тем не менее падение обломков и воздействие взрывной волны привели к незначительным разрушениям инфраструктуры в одном из населенных пунктов: зафиксировано повреждение кровли и остекления в двух частных домах, а также в одном отдельно стоящем гараже.
Ситуация в Тульской, Ростовской и Ивановской областях
Органы исполнительной власти и главы других российских регионов также отчитались о текущей оперативной обстановке к утру 3 июня:
- Ростовская область: Глава региона Юрий Слюсарь подтвердил успешную ликвидацию дронов в Миллеровском районе. Разрушений на земле и пострадавших не зафиксировано. Губернатор подчеркнул, что в области все еще действует режим воздушной угрозы, и призвал граждан к осторожности.
- Тульская область: После объявленной в темное время суток угрозы применения БПЛА, ситуация стабилизировалась. В 07:08 губернатор Дмитрий Миляев объявил о полной отмене режима опасности.
- Ивановская область: Местное правительство аналогичным образом подтвердило введение превентивных оборонительных мер ночью и последующий отбой тревоги ранним утром.