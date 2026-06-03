Новости СВО 3 июня 2026: сводка Минобороны РФ, сколько дронов сбито, последствия

В ночь на 3 июня российские системы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных воздушных атак. По информации Минобороны России, в небе над 16 регионами страны были ликвидированы 354 беспилотных аппаратов самолетного типа. Основной удар пришелся на Ленинградскую область, также зафиксированы локальные повреждения гражданских объектов в Воронежской области, пишет ТАСС.

Официальная сводка Министерства обороны России

Согласно утреннему заявлению представителей оборонного ведомства, в течение всей ночи дежурные подразделения ПВО вели непрерывную боевую работу. Всего было уничтожено и перехвачено 354 украинских БПЛА.

Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве следующих субъектов РФ:

В приграничных областях: Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской;

В центральных и западных регионах: Калужской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тульской, Тверской и Новгородской областях, а также в Московском регионе;

В южном направлении и на северо-западе: Ленинградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым;

Дополнительно беспилотники были нейтрализованы над акваторией Азовского моря.

Отражение массированного удара в Ленинградской области

Ленинградская область стала одной из главных целей ночной атаки. Глава региона Александр Дрозденко в течение нескольких часов публиковал оперативные данные о действиях военных в своем официальном канале:

Первое сообщение поступило в 05:49 — к этому моменту зенитчики успели ликвидировать 30 дронов.

К 07:00 интенсивность налета не снизилась, а общее число сбитых воздушных целей в регионе достигло 50 единиц.

По информации губернатора, подразделения ПВО на территории области продолжают находиться в режиме повышенной боевой готовности.

Предварительные итоги налета в Воронежской области

Над территорией Воронежской области дежурными расчетами было отслежено и ликвидировано семь вражеских беспилотников самолетного типа. Как сообщил руководитель региона Александр Гусев, налет затронул четыре муниципальных района.

Среди местных жителей раненых и пострадавших нет. Тем не менее падение обломков и воздействие взрывной волны привели к незначительным разрушениям инфраструктуры в одном из населенных пунктов: зафиксировано повреждение кровли и остекления в двух частных домах, а также в одном отдельно стоящем гараже.

Ситуация в Тульской, Ростовской и Ивановской областях

Органы исполнительной власти и главы других российских регионов также отчитались о текущей оперативной обстановке к утру 3 июня: