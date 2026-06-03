Апельсин вместо медали: на забег в Шерегеше стоит приехать даже тем, кто не планирует бежать

На горнолыжном курорте «Шерегеш» анонсировали необычное спортивное событие — апельсиновый забег. Как проинформировали представители курорта во время встречи с журналистами, каждый участник, который выйдет на дистанцию, получит в награду апельсин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Организаторы из компании «Шермонт», по их словам, готовят для гостей обширную развлекательную программу. Задумана она так, чтобы сделать праздничный день интересным не только для бегунов, но и для всех, кто придет поддержать спортсменов. Само спортивное мероприятие, уточнили организаторы, запланировано на пятницу, 12 июня — День России.

По информации издания, участникам предложено выбрать одну из трех трасс: длина красной — 5 км, оранжевой — 2,5 км, голубой — 1,2 км. При выборе важно учитывать свои физические способности. Апельсиновый забег станет первым летним мероприятием, организованным на территории горнолыжного курорта. Ограничения по возрасту для участников отсутствуют.

Ранее сообщалось, что организаторы забега в Литве разрешили россиянам участвовать только под флагом Украины.

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