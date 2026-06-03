Медвежий бум в Шерегеше: туристы сталкиваются с хищниками на маршрутах

На знаменитом горнолыжном курорте «Шерегеш» специалисты фиксируют увеличение численности бурых медведей. Директор курорта Алексей Стоянов пояснил, что сложившаяся ситуация привела к росту числа инцидентов: дикие животные стали чаще выходить на туристические маршруты и приближаться к гостиничному комплексу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В связи с возросшей опасностью руководство курорта обратилось к гостям с просьбой соблюдать повышенную осторожность. Для предотвращения нежелательных встреч с хищниками специалисты разработали специальную инструкцию, в которой подробно расписаны правила поведения при столкновении с медведем. Стоянов особо подчеркнул, что главное предупреждение в памятке касается медвежат.

«Если вам доведется увидеть медвежат, ни в коем случае не подходите к ним, не фотографируйтесь и не пытайтесь их потрогать. Их мать всегда находится где-то рядом, и она будет крайне недовольна», — отметил Стоянов.

Ознакомиться с базовыми рекомендациями по безопасности, как уточнили в дирекции, можно на официальном сайте «Шерегеша». Туристам настоятельно советуют изучить их до начала поездки — это поможет сохранить отдых в горах безопасным и комфортным.

Ранее сообщалось, что экс-циркачка открыла в подмосковной Балашихе гостиницу для пауков и питонов.